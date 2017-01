Brøndby opruster: Lejer landsholdsspiller i tysk klub

Zsolt Kalmar skal i fremtiden spille i gult for Brøndby IF. Foto: Brondby.com

Brøndby lejer Zsolt Kalmar i RB Leipzig i de næste 18 måneder.

Fodboldklubben Brøndby har hentet forstærkning til midtbanen før forårssæsonen i Alka Superligaen.

Ligaens nummer to har lejet midtbanespilleren Zsolt Kalmar hos RB Leipzig, der er nummer to i Bundesligaen.

Den 21-årige ungarer bliver tilknyttet Brøndby i 18 måneder.

- Det er vigtigt for os, at konkurrencen er i top, og med tilgangen af Zsolt Kalmár styrker vi kampen om pladserne på midtbanen, lyder det fra sportsdirektør Troels Bech til klubbens hjemmeside.

Cheftræner i Brøndby IF Alexander Zorniger glæder sig over tilgangen.

- Zsolt er en talentfuld spiller, som kom til Leipzig i sommeren 2014, så han kender spillestilen. Han har meget, offensiv kvalitet, og selv om han stadig skal udvikle sig defensivt, har han igennem flere år i Leipzig lært kerneprincipperne i genpresset.

- Han har en god højrefod, og han kan sætte fart med bolden. Det er en ung spiller, som skridt for skridt skal udvikle sig, og dette er et godt tidspunkt for dette skifte – både for ham selv og for Brøndby IF, siger han til klubbens hjemmeside.