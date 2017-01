Jakob Ankersen skifter til danskerklub i Belgien

Jakob Ankersen skifter til belgisk fodbold. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Den 26-årige danske midtbanespiller forlader Sverige efter to år og tiltræder hos Zulte Waregem.

Fodboldspilleren Jakob Ankersen skifter fra IFK Göteborg til Zulte Waregem. Det meddeler den belgiske klub på sin hjemmeside.

Zulte Waregem har skrevet en kontrakt med danskeren, der løber frem til sommeren 2019 med option på yderligere et år.

Zulte Waregem har i øjeblikket tre andre danskere i klubben; Henrik Dalsgaard, Lukas Lergaer og Brian Hamalainen.

Klubben ligger nummer tre i den bedste belgiske fodboldrække, tre point efter Club Brugge, der topper ligaen.

26-årige Jakob Ankersen har tidligere spillet for Esbjerg i Alka Superligaen. Han nåede at være to år hos IFK Göteborg.