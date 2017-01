Leipzig-angriber vil bide Bayern München i haserne

Timo Werner(th.) jubler med Yussuf Poulsen. Foto: ROBERT MICHAEL / Scanpix Denmark

Det ligner endnu et tysk mesterskab til Bayern München, som dog bliver udfordret af opkomlingene fra RB Leipzig.

Oprykkerne fra RB Leipzig har været sæsonens største overraskelse i den tyske Bundesliga.

Det store spørgsmål er, om Leipzig med den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen på holdet kan blive ved med at være førsteudfordrer til Bayern München om det tyske mesterskab. Den 20-årige angriber Timo Werner afviser de kritikere, der stadig regner Leipzig for en døgnflue i tysk fodbold.

- Sådanne røster var der allerede efter den femte og tiende spillerunde. Jeg forventer ikke, at vi med vores holdånd og kvalitet i truppen vil kollapse, siger Timo Werner til tyske Bild.

I de første 18 spillerunder har Leipzig blot tabt to gange og er solidt plantet på andenpladsen foran Frankfurt, Borussia Dortmund og Hoffenheim. Mens Timo Werner er sikker på, at Leipzig kan forblive i den absolutte top, er han langt mere behersket, når talen falder på et sensationelt tysk mesterskab.

- Vi beskæftiger os ikke med det spørgsmål. Det har aldrig været en del af vores tanker, at vi skulle eller kunne blive tysk mester. Det var det heller ikke, da vi førte tabellen, påpeger Timo Werner.

Bayern München har vundet mesterskabet fire år i træk og styrer mod det femte. Den hollandske kantspiller Arjen Robben, advarer mod at undervurdere Leipzig og holdets cheftræner, Ralph Hasenhüttl.

- De har kvaliteten, de er unge og friske og råder over en fantastisk træner. De kan gøre livet surt for os, siger Arjen Robben.

Leipzig, der indtil nu har spillet med en gennemsnitsalder på omkring 24, skal på lørdag møde ligaens nummer fire, Dortmund, på udebane.

Ralph Hasenhüttl har endnu ikke opgivet håbet om at indhente Bayern München, der fører ligaen med tre point mere end Leipzig.

- Jeg har ikke følelsen af, at jeg allerede nu skal gratulere Bayern med mesterskabet. Intet er afgjort endnu, siger Leipzig-træneren.