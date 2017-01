Lyngby-salg er udskudt: Tilføres istedet millionbeløb

Lyngby BK sælges ikke til udenlandske investorer i denne omgang. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

Det er ikke lykkedes for Lyngby at gennemføre et salg, så klubben bliver tilført over fire millioner kroner.

Ejeren af Lyngby Boldklub har længe fortalt om forhandlinger med udenlandske investorer, der har udvist interesse i at overtage superligaklubben.

Et salg kan dog ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt, meddeler Lyngby mandag på sin hjemmeside.

- Det tidligere omtalte indgåede "letter of intent" er udløbet, og aktionærernes tilsagn om salg af deres aktier udløber i morgen den 31. januar.

- Vi må derfor konstatere, at det ikke har været muligt at få enderne til at mødes på nuværende tidspunkt, og et salg af klubben vil ikke blive gennemført, før alle muligheder omkring udvidelse af stadion er klarlagt, siger Torben Jensen.

Han er Lyngbys bestyrelsesformand og direktør i Hellerup Finans, som ejer superligaklubben.

Klubben har gennem de seneste måneder haft drøftelser med potentielle købere fra USA, Mellemøsten, Kina og EU, lyder det på hjemmesiden.

Alle de interesserede parter har ifølge meddelelsen tydeligt udtrykt, at de fokuserer på talentudvikling og udvidelse af stadion med tilhørende faciliteter. Problemet er blot, at stadion er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Ifølge Finans.dk er de afgørende forhandlinger med kommunen først netop begyndt.

- Det er overraskende, fordi Torben Jensen tidligere har fortalt boldklubbens aktionærer, at netop mulighederne for at købe stadion er afgørende for den investor, der ifølge Hellerup Finans, står klar i kulissen, skriver Finans.dk.

Lyngby har på grund af det manglende salg brug for ny kapital. Klubben har mandag således udvidet sin kapital med lidt over 4,2 millioner kroner, hvoraf ejeren, Hellerup Finans, står for næsten hele beløbet.

- Hellerup Finans A/S har forpligtet sig til at fortsætte med at tilføre kapital, som det er sket i nu mere end to år.

- Klubben tilføres nu mere end 4.200.000 kroner og vil fortsat blive tilført kapital frem mod salget af Lyngby Boldklub, som er i proces.

- Klubbens drift er derfor sikret, uanset hvem der ender som hovedaktionær, siger Torben Jensen.