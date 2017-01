OB henter Nicklas Helenius fra sommer

Nicklas Helenius. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Nicklas Helenius skifter til OB til sommer, når hans kontrakt udløber hos AaB.

AaB-angriberen Nicklas Helenius, der i øjeblikket er udlejet til Silkeborg, skifter til sommer på en treårig kontrakt til OB.

Det oplyser OB i en pressemeddelelse.

Helenius blev aldrig en succes i Aalborg efter hjemkomsten fra det korte og mislykkede ophold hos Aston Villa, og derfor blev han i indeværende sæson udlejet til Silkeborg.

Til sommer udløber både lejeaftalen med Silkeborg og kontrakten med AaB, og så står Kent Nielsen klar med åbne arme i OB.

OB-cheftræneren og Nicklas Helenius har en fælles fortid i AaB.

- Nicklas har en fin erfaring og har prøvet fodbolden på godt og ondt, og det er han kommet styrket ud af og har fået gang i karrieren igen, siger Kent Nielsen i pressemeddelelsen.

OB har haft et tungt efterår i Alka Superligaen og ligger næstsidst i tabellen med blot 18 point efter 21 kampe.

Helenius tror dog på, at OB går en bedre tid i møde.

- OB er en stor klub med et stort potentiale i holdet. Truppen bliver hele tiden forstærket, og samtidig er der mange gode unge spillere i klubben, så jeg glæder mig til at være med til at forløse det store potentiale, siger han.

Nicklas Helenius står noteret for seks scoringer i indeværende superligasæson.