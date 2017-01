OVERBLIK: Dimitri Payets turbulente tid i West Ham

Payet ville ikke spille i West Ham. Derfor trænede han ikke med holdet til sidst. Foto: Eddie Keogh / Scanpix Denmark

Han gik fra at være holdets største profil til den mest forhadte spiller. Dimitri Payet er nu fortid i London.

Den 29-årige franske fodboldspiller Dimitri Payet skifter London og West Ham United ud med franske Olympique de Marseille.

Klubben betaler 25 millioner pund for en spiller, der nægtede at træne med i sin nu tidligere klub.

* Dimitri Payet kom til West Ham forud for sidste sæson og spillede over al forventning. Her scorede han ni mål i 30 Premier League-kampe.

* Han spillede sig samtidig i startopstillingen på det franske landshold, hvor han hidtil har scoret otte mål i 32 kampe.

* Han var blandt andet en af nøglespillerne under sommerens EM-slutrunde på hjemmebane, hvor franskmændene spillede sig frem til finalen, som de tabte til Portugal.

* Midt i januar gik Dimitri Payet til sin manager, Slaven Bilic, og fortalte, at han ville sælges.

* Bilic fortalte om situationen på et pressemøde og gav udtryk for, at han var sur og skuffet over, at Payet havde vendt ryggen til holdet.

* Herefter blev Dimitri Payet degraderet til klubbens U23-hold.

* Når han skulle overvære klubbens kampe, måtte han følges af sikkerhedsvagter. Samtidig skulle Payets bil være blevet udsat for hærværk.

* West Hams formand, David Sullivan, har hele tiden stået fast på, at Payet ikke var til salg uanset prisen, fordi det for West Ham var vigtigt at understrege, at ingen er større end klubben.

* Flere af klubbens andre profiler har offentligt udtalt, at de støtter deres manager og klubben i udelukkelsen af Dimitri Payet på trods af hans åbenlyse betydning.

* Søndag accepterede klubben så endeligt et bud fra Payets tidligere klub, Olympique de Marseille, der altså køber spilleren tilbage. Marseille betaler den dobbelte pris, af hvad klubben solgte ham for halvandet år tidligere.

Kilder: Transfermarkt.co.uk og Reuters