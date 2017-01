Sønderjyske forstærker forsvaret og midtbanen

Eggert Jonsson (t.v.) har senest tørnet ud for Fleetwood. Foto: Andrew Yates / Scanpix Denmark

Den tidligere FC Vestsjælland-spiller Eggert Jonsson og Helsingørs Nicholas Marfelt skifter til Sønderjyske.

Superligaklubben Sønderjyske har mandag præsenteret to erstatninger for den trio, der søndag skiftede til FC Midtjylland.

Haderslev-klubben har hentet islændingen Eggert Jonsson i Fleetwood Town og Nicholas Marfelt i FC Helsingør.

Det meddeler Sønderjyske i en pressemeddelelse.

Eggert Jonsson har en fortid i dansk fodbold, da han tidligere spillede for det hedengangne FC Vestsjælland.

Han er umiddelbart en erstatning for midtbanemotoren Janus Drachmann, som var en af tre spillere, der røg til FC Midtjylland.

Venstrebacken Marc Dal Hende røg samme vej, og hans plads udfyldes af 22-årige Nicholas Marfelt.

- Vi har fulgt Eggert tæt, siden han spillede for FC Vestsjælland, og jeg glæder mig til at se ham i den lyseblå trøje, siger sportschef Hans Jørgen Haysen

- Nicholas er en vanvittig spændende spiller, som har gennemgået en kæmpe udvikling. En venstrebenet forsvarsspiller, som kan spille flere positioner. Han er hurtig, opportunistisk og god i opbygningsspillet, siger sportschefen.

Sønderjyske afhændede også offensivspilleren Simon Kroon til FC Midtjylland. Hans erstatning blev allerede sikret lørdag i form af Christian "Greko" Jakobsen fra Brøndby.

Eggert Jonssons kontrakt med Sønderjyske løber i to og et halvt år, mens Nicholas Marfelts kontrakt løber et år længere.

Sønderjyske rejser tirsdag på træningslejr i Spanien.