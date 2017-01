Varme transfernyheder: Brøndby og FCK afviser udenlandske klubber

Transfervinduet lukker tirsdag ved midnat, og nu tikker de sidste købstilbud ind overalt i Europa.

Det kaldes 'deadline day', og den dramatiske betegnelse dækker over en form for panik før lukketid for fodboldklubber over hele Europa.

Vinduet for at købe og sælge spillere lukker ved midnat tirsdag, og her er de seneste nyheder fra ind- og udland.

I Brøndby og FCK har der i dag været aktivitet for sportsdirektørerne. BT skriver, at Brøndby har afvist et sent bud på midtbaneprofilen Andrew Hjulsager. Buddet kom fra Celta Vigo, som ville give 1 mio euro (7,5 mio kroner) for at få danskeren til Spanien. Buddet kom for sent til, at Brøndby kan nå at hente en erstatning for den vigtige spiller.

Brøndby har derimod hentet nye kræfter til klubben, da den har lejet midtbanespilleren Zsolt Kalmar i RB Leipzig.

BT skriver også, at FCK har afvist et stort bud på Mathias Zanka Jørgensen. Det vides ikke, hvilken klub der lagde buddet, men det blev da også afvist, da buddet kom for sent for FCK.

FCK har i stedet for solgt Ludwig Augustinsson til Werder Bremen. Et skifte, der bliver effektueret til sommer.

Også andre Superliga-klubber har haft gang i svingdøren mandag. OB har solgt Mohamed El-Makrini til Roda i Holland, og Randers FC har solgt topscoreren Mikael Ishak til FC Nürnberg. OB har desuden sikret sig Niklas Helenius til sommer. Helenius er ejet af AaB, men han færdiggør sin aktuelle lejeaftale med Silkeborg IF, som gælder resten af sæsonen.

FC Midtjylland har været på rov hos konkurrenterne Sønderjyske, og klubben har således hentet trioen Simon Kroon, Janus Drachmann og Marc Dal Hende.

Den danske offensivspiller Jakob Ankersen er blevet solgt fra IFK Göteborg til belgiske Zulte Waregem.

Vinduet er dog ikke lukket endnu, og der kan nå at komme flere handler både i ind- og udland.

TV 2 SPORT dækker "deadline day" i en liveblog tirsdag indtil vinduet lukker. Fodboldekspert Kasper Lorentzen sidder klar ved tasterne, og vi er klar med de sidste transfers, når de tikker ind.