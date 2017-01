Barcelona snydt for mål: Nu vil La Liga hjælpe dommerne med teknologi

Barcelona-spillerne havde med rette svært ved at forstå, at de ikke fik anerkendt et mål mod Real Betis. Foto: CRISTINA QUICLER / Scanpix Denmark

Bolden var tydeligvis over stregen, men i stedet for at juble løb Barcelona-spillerne frustrerede rundt i weekendens kamp mod Real Betis.

Dommerne i den spanske liga, Primera Division, kan se frem til at få videohjælp.

Efter episoden, hvor Barcelona blev snydt for et mål, siger præsidenten for La Liga, at planen er at indføre videohjælp i 2018.

Javier Tebas vil ikke ifølge nyhedsbureauet AP ikke forholde sig til den konkrete situation. Det er dog det manglende mål i søndagens kamp, der har fået ham på banen med et løfte om dommerhjælp.

- Vi har altid forsvaret brugen af teknologi i fodbold, og vi tror, at det bedste system er videoteknologi, siger præsident Javier Tebas ifølge AP og uddyber:

- Systemet er allerede ved at blive testet, og jeg tror, at vi vil indføre det i juli 2018, hvis Fifa fodkender det.

Testet ved VM for klubhold

Det internationale fodboldforbund Fifa testede brugen af videoteknologi under VM for klubhold i december. I modsætning til de seneste slutrunder, hvor man har brugt mållinjeteknologi, kunne dommerne også få videohjælp til at træffe beslutninger undervejs.

Eksempelvis blev spillet stoppet i den ene semifinale, så dommeren kunne se situationen på video, inden han dømte straffespark. Det ar første gang, videosystemet blev brugt i en officiel kamp i Fifa-regi.

I den anden semifinale blev spillet også stoppet efter en scoring af Cristiano Ronaldo. Dommeren ville tjekke, om verdens bedste fodboldspiller var offside. Det var ikke tilfældet, og derfor blev målet godkendt.

Hvad angår den spanske liga, så er planen ifølge AP at gå efter den komplette løsning med videoteknologi og ikke bare mållinjeteknologi. Det er for dyrt at have mållinjeteknologien installeret, når den så relativt sjældent kommer i brug, lyder begrundelsen.

Efter Barcelona-episoden fik holdet dog godkendt et mål. Derfor endte kampen mod Betis 1-1. Barcelona er nu fire point efter Real Madrid, der har spillet en kamp mindre.