Brøndby sender profil til La Liga

Andrew Hjulsager er tæt på et skifte til spansk fodbold, meddeler Brøndby IF på klubbens hjemmeside. Foto: Nils Meilvang / Scanpix Denmark

Andrew Hjulsager skifter efter alt at dømme fra Brøndby til Celta Vigo tirsdag.

Brøndby meddeler tirsdag på sin hjemmeside, at man har givet midtbanespilleren Andrew Hjulsager tilladelse til at rejse til Spanien for at forhandle kontrakt med danskerklubben Celta Vigo.

Brøndby og Celta er nået til enighed om en pris for spilleren, lyder det fra Brøndby-sportsdirektør Troels Bech.

- Celta Vigo og vi er nået til enighed om en god pris og aftale for Andrew, og vi har derfor givet Andrew lov til at tage til Celta for at se på forholdene i klubben og forhandle individuelle vilkår, siger Bech til klubbens hjemmeside.

Sportsdirektøren erkender dog, at man gerne havde holdt på Hjulsager, men at et snarligt kontraktudløb for spilleren gjorde et salg oplagt.

- Selv om Andrew har været i klubben i Brøndby, siden han var ni år, så havde vi selvfølgelig gerne set, at han havde taget et par år mere, lyder det fra Troels Bech.

- Men det har været tydeligt i forhandlingerne, at vi har haft svært ved at nå hinanden, selv om vi har strakt os endda rigtig langt, siger han om de kontraktforhandlinger, man har haft med Hjulsager.

Den unge midtbanespiller har været en af holdets store profiler i det gode efterår, som betyder, at klubben indleder anden halvdel af sæsonen på andenpladsen i Alka Superligaen.

Celta Vigo råder i forvejen over to danskere i skikkelse af Daniel Wass og Pione Sisto.