AaB-angriber sender Cameroun i afrikansk finale

Christian Bassogog fra Cameroun header til bolden. Foto: GABRIEL BOUYS / Scanpix Denmark

AaB's Christian Bassogog cementerede sejren, da Cameroun slog Ghana i semifinalen i Africa Cup of Nations.

To af de mest markante nationer gennem tiderne i afrikansk fodbold tørner sammen i finalen i Africa Cup of Nations på søndag.

Torsdag aften tog Cameroun den anden finaleplads med en sejr på 2-0 over Ghana, og nu venter Egypten i finalen.

Med sine syv titler er Egypten den klart mest vindende nation i turneringen, mens Cameroun har næstflest med fire, i øvrigt ligesom torsdagens taber, Ghana.

Den anden semifinale fik dansk islæt, da AaB-angriberen Christian Bassogog cementerede sejren i overtiden på en friløber.

Forinden havde der været tale om en tæt affære, hvor begge hold havde flere store chancer for at afgøre sagerne til egen fordel.

Men først 18 minutter før tid faldt Camerouns forløsende scoring til 1-0 ved Michael Ngadeu-Ngadju.

Et frispark blev sendt ind i feltet, og her gik et eller andet galt i kommunikationen mellem Ghanas keeper, Brimah Razak, og forsvareren John Boye.

Sidstnævnte dukkede sig, målmanden fik ikke fat i bolden, og ved bageste stolpe stod Michael Ngadeu-Ngadju klar og scorede.

I jagten på udligning hjalp det ikke ligefrem Ghana at mangle sin anfører, angriberen Asamoah Gyan, og Ghana formåede altså ikke at kvalificere sig til den anden finale i træk i turneringen.

Dengang i 2015 tabte Ghana finalen til Elfenbenskysten efter straffesparkskonkurrence.

I stedet er Cameroun i finalen for første gang siden 2008. Da tabte holdet til netop den kommende finalemodstander, Egypten.