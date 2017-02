Blev kendt som mini Ronaldinho i tv-reklame - nu kan han få debut i Superligaen

Alexander Jakobsen blev som 13-årig landskendt som den danske Ronaldinho. Nu vil han bjergtage de danske fodboldelskere igen.

Der var engang en ung knægt med et helt eventyrligt fodboldtalent.

Som 13-årig imponerede han en hel nation i løbet af få sekunder. Til tonerne af en moderniseret udgave af Beethoven-klassikeren Für Elise viste 'mini Ronaldinho', at fodboldspillet er mindst ligeså smukt som klassisk musik.

På en indhegnet asfaltbane med nedfaldne, visne blade og fodboldmål uden net jonglerede Alexander Jakobsen så elegant, at hele Danmark talte om ham. Man ventede ligefrem på den næste reklameblok i håb om, at han igen ville tone frem på skærmen.

Siden da er Alexander Jakobsen, næsten som eventyrformlen dikterer, gået igennem en række prøver. Og nu er han klar til at erobre nationen igen. Denne gang som Superligaspiller i Viborg FF.

- Jeg kan mærke, at folk har store forventninger til mig - men inderst inde har jeg endnu større forventninger til mig selv.

- Det er også derfor, jeg har får det dårligt, hvis jeg ikke træner. Jeg presser hele tiden mig selv, og nogle gange kan jeg næsten træne for meget. Så kommer mine tætte venner eller min familie og siger, at jeg skal skrue lidt ned, fortæller Alexander Jakobsen til TV 2 SPORT.

Alexander Jakobsen og Viborg FF har lavet en aftale, der løber til sommeren 2019. Foto: Viborg FF

Det er første gang i Jakobsens seniorkarriere, at en klub betaler penge for at købe ham fri. Den offensive midtbanespiller, der befinder sig bedst i 10'errollen - ligesom 'den rigtige' Ronaldinho, er hentet i norsk fodbold hos Bodø/Glimt.

Inden da spillede han i svenske Falkenbergs, hvor kontrakten blev ophævet efter en batalje med en medspiller. Et lokalt medie skrev dengang, at han slog en holdkammerat i ansigtet med en ispose.

Alexander Jakobsens karriere 13 år: Bliver landskendt som ”den danske Ronaldinho” for at jonglere i en reklamefilm 17 år: Kommer til PSV Eindhovens ungdomsafdeling 20 år: Skifter til Falkenbergs FF i Sverige 22 år: Får ophævet kontrakten i Falkenbergs efter en batalje med en medspiller. 22 år: Skriver kontrakt med Bodø/Glimt i Norge 22 år: Skifter en halv sæson til Viborg FF i Superligaen

Vil slå igennem med sit eget navn

I dag har Alexander Jakobsen ikke lyst til at tale om episoden. Han vil hellere se fremad. Også i forhold til berømmelsen efter den populære reklamevideo - og en anden YouTube-video, der er set næsten 11 millioner gange.

- Det var en lærerig periode af mit liv, hvor jeg fik lært en masse både på og uden for banen. At være i en reklame, der næsten blev spillet hvert femte minut i tv, det var specielt. Også for den alder jeg havde. Men jeg har ikke så meget mere at sige. Det var bare en reklame.

Objektivt set var det 'bare en reklame' for den unge dreng med dansk mor og egyptisk far. Men de eventyrlige 40 sekunder, hvor 13-årige Alexander Jakobsen jonglerer med bolden på skinnebenet og sparker bolden op på overliggeren for at tage imod med brystet er de facto meget mere end bare en reklame.

Selv som voksen kæmper 'mini Ronaldinho' nemlig for at slå igennem med sit eget navn.

- Mit navn er jo Alexander Jakobsen. Det er kun en bonus at have noget med Ronaldinho at gøre. At blive sammenlignet med en så stor spiller er kun godt. Men jeg er min egen type. Jeg er mig selv, så at hedde Alexander Jakobsen, det vil passe mig fint.

Ser selv trickvideoer

Når det er sagt, så kan Alexander Jakobsen godt se den naturlige kobling til den brasilianske verdensstjerne. Fysisk var der åbenlyse ligheder, da reklamefilmen rullede.

Alexander Jakobsen spillede i KB/FC København, inden han efter en periode i Lyngby tog til udlandet. Nu vender han hjem igen. Foto: Claus Bech Andersen / Scanpix Danmark

Spillemæssigt kan man stadig trække store paralleller.

- Jeg er en type, der godt kan lide at udfordre og at have bolden. Jeg godt lide at sætte mine medspillere i gode positioner - og så kan jeg godt lide at gå forbi mine modspillere. Det håber jeg, at jeg kan bidrage med i Viborg. Jeg vil skabe en masse chancer og score nogle mål.

Som barn var Ronaldinho det store idol for Alexander Jakobsen. Som voksen er inspirationskilden noget bredere, men det er stadigvæk den smukke og eventyrlige del af fodboldspillet, der trækker i ham.

- Jeg er inspireret af alle gode fodboldspillere. Jeg ser tit på trickvideoer, og så træner jeg på det. Jeg kan godt lidt at træne - og hvad der kan gøre mig bedre, det bliver jeg inspireret af.

Alexander Jakobsen kan tage det første skridt mod endnu et gennembrud i Danmark, når Viborg møder FC Midtjylland i forårspremieren den 19. februar.