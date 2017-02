Brøndby-fans truer med boykot af derby i Parken

Det trækker op til Brøndby-fravær i derbyet i Parken mod FC København den 19. februar.

Over artiklen kan du se dele af episoden fra Parken, der har begrænset Brøndbys fansenes muligheder i Parken.

Storkampen i Superligaen den 19. februar mellem topholdene FC København og Brøndby risikerer igen at blive afviklet uden blågule flag i stemningshavet på tribunerne.

Brøndbys fans truer således med at blive væk fra Parken.

- Som det ser ud lige nu, boykotter vi, siger næstformand i Brøndby Support Sarah Agerklint til BT og uddyber:

- Vi får 1.400 billetter, og vi får kun den faste del af tribunen. Vi får altså et meget langt afsnit, der fylder hele tribunen. Til gengæld er det meget smalt. Det gør det rigtig svært at skabe den stemning, som vi gerne vil skabe til et derby.

Sarah Agerklint oplyser desuden, at de er blevet underlagt restriktioner i forhold til tifos. Det gør det alt i alt svært at skabe stemning, argumenterer næstformanden.

Brøndby IF skrev på sin hjemmeside den 24. januar, at klubberne var i dialog om en løsning på fansenes situation og billetter til derbyet.

Dermed tyder det altså på, at klubberne imellem er blevet enige om forholdene for Brøndbys fans i Parken. Over for TV 2 SPORT ønsker Brøndby ikke at udtale sig om spekulationerne om et muligt boykot fra klubbens fans.

Brøndbys næstformand, Sarah Agerklint, ønsker heller ikke at uddybe sine frustationer om et boykot.

FCK slår derimod fast, at klubberne hele vejen igennem har haft en god og konstruktiv dialog sikkerhedsafdelingerne imellem. Ligesom der også er afstemt brug af tifo.

Grænsen på 1400 gæstende Brøndby-fans blev indført, efter Brøndby-fans i en pokalsemifinale sidste år havde lavet stor ballade i Parken ved blandt andet at kaste med genstande og kravle op på spillertunnelen.

Ligeledes får FCK også kun tilbudt samme antal billetter, når de er på besøg på Brøndby Stadion.