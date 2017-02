Danskerklubben Celta skuffer hjemme i første pokalsemifinale

Daniel Wass og Celt Vigo skuffede i første pokalsemifinale på hjemmebane Foto: MIGUEL VIDAL / Scanpix Denmark

Celta Vigo med Daniel Wass og Pione Sisto formåede ikke at dirke Alaves op i Copa del Rey-semifinalen.

Danskerklubben Celta Vigo formåede ikke at spille sig tættere på finalen i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, torsdag aften.

Muligheden lever dog efter den første semifinale på hjemmebane mod Alaves sluttede 0-0.

Celta råder over tre danskere, efter klubben på transfervinduets sidste dag hentede Andrew Hjulsager i Brøndby, men han var ikke at finde i truppen.

Derimod startede Daniel Wass på banen og fik 77 minutter, og Pione Sisto blev sendt i aktion med 20 minutter tilbage af opgøret.

De har begge markeret sig med afgørende aktioner i den seneste tid, men det formåede de ikke mod Alaves.

Celta dominerede kampen med klart mest boldbesiddelse, men hjemmeholdet havde overordentligt svært ved at skabe målchancer i første halvleg.

Den var i stedet ved at slutte med en scoring til udeholdet, men Celta-målmanden Sergio Álvarez afværgede flot et forsøg fra Manu Garcia fem minutter før pausen.

13 minutter efter pausen fik Celta til gengæld kampens hidtil største chance. Holdets ligatopscorer, Iago Aspas, befandt sig helt blank ved bageste stolpe, men Alaves-keeper Fernando Pacheco reddede mesterligt afslutningen fra klos hold.

To minutter før tid fik målmanden hjælp af sin stolpe, da Pablo Hernandez afsluttede efter et frispark fra Pione Sisto, og Alaves holdt stand kampen ud trods et massivt pres fra hjemmeholdet i slutfasen.

Nu venter returkampen på Alaves' hjemmebane på onsdag.

I den anden semifinale sejrede FC Barcelona onsdag 2-1 på udebane over Atlético Madrid. De spiller returkamp på Camp Nou på tirsdag.

Finalen spilles 27. maj.