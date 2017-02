Divisionsklub tordner mod Superliga-nedrykker: - Gennemført useriøst

Pokalkamp mellem Næstved Boldklub og FC Midtjylland i 2015. Foto: Polfoto

1. divisionsklubben Næstved Boldklub er godt og grundigt sur på Hobro IK efter en mislykket overtagelse af angriberen Anatole Abang.

I de døende timer af transfervinduets sidste dag blev der løbet stærkt i Næstved Boldklubs lokaler på Rolighedsvej.

Målet var at overtage Hobros etårige lejemål af den camerounske angriber Anatole Abang, der er på kontrakt i MLS-klubben New York Red Bulls.

Det lykkedes dog ikke før deadline tirsdag aften kl. 24, selv om en aftale var skrevet under af både Abang og Næstved Boldklub.

Hobro fik ganske vist ophævet lejeaftalen med angriberen, men nåede ifølge Sjællandske ikke at sende hans spillercertifikat til MLS, der ejer rettighederne til Abang, hvorfor den underskrevne aftale er ugyldig.

Hele forløbet har fået Næstved Boldklub op i det røde felt. Divisionsklubben føler, at nordjyderne har modarbejdet Abangs skifte til Sjælland, og som en reaktion på en udtalelse fra Hobro-træner Thomas Thomasberg til Nordjyske - hvor han siger, at det er fint, at Abang prøver sig af et andet sted - skriver sydsjællænderne:

- Ja, ja. Åbenbart ikke i "topklubben" Næstved Boldklub. I hvert fald var undskyldningerne om det manglende spillercertifikat i går blandt andet: "Jeg har ikke adgang til en printer", og "kontoret er lukket". Gennemført useriøst af Hobro, skriver Næstved Boldklub på Facebook.

- En ting er, at de vil være det bekendt "igen" ikke at have styr på papirgangen. Man kunne endda have dem mistænkt for at ødelægge skiftet med vilje. Noget helt andet er, at Abang nu står uden indtægt og mulighed for at spille fodbold de næste fem måneder. Herfra siger vi bare.. Det er usympatisk.

Onsdag skrev Sjællandske, at der fortsat blev arbejdet på at finde en løsning, der kunne sende Anatole Abang i den grønne Næstved-trøje, men det arbejde er nu stoppet. Det bekræfter klubben over for TV 2 SPORT.

TV 2 SPORT ville også gerne have haft en kommentar fra Hobro, men det har ikke været muligt at fange sportschef Jens Hammer Sørensen telefonisk. I en pressemeddelelse forklarer han sin version af forløbet.

- Vi stiller os uforstående over for beskyldningerne fra Næstved Boldklub. Jeg har på intet tidspunkt modtaget en henvendelse fra Næstved og ej heller en anmodning om overførsel af spillercertifikat. Vi har haft at gøre med et kontraktophør med en af vores spillere og har været i dialog om dette gennem en længere periode, siger Jens Hammer Sørensen.

- Vi har gjort vores hjemmearbejde i forhold til alt papirarbejde og har også været i tæt dialog med DBU, som har godkendt alt formalia omkring ophævelsen af aftalen med Abang, siger sportschefen.

Superliga-nedrykkeren fører i øjeblikket 1. division, mens Næstved Boldklub ligger i modsatte ende af tabellen.

20-årige Anatole Abang nåede 10 kampe i Hobro-trøjen. Her blev det til tre mål.

Se Næstved Boldklubs Facebookopslag herunder.