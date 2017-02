Danske klubber forgyldes: Uefa udbetaler store bonusser

FC København har modtaget næsten fem millioner kroner af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på grund af spillere, der deltog ved sidste sommers EM i Frankrig eller i EM-kvalifikationen i 2014-2015. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

Uefa giver mange penge til danske og internationale klubber, som har haft spillere med frem mod EM i 2016.

FC København har modtaget næsten fem millioner kroner af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på grund af spillere, der deltog ved sidste sommers EM i Frankrig eller i EM-kvalifikationen i 2014-2015.

I alt har Uefa sendt 14,5 millioner kroner videre til 17 danske fodboldklubber.

Pengene udbetales som en kompensation for brug af spillerne i Uefa-regi.

FCK modtager flest af alle - helt præcist 4,757 millioner kroner og dermed næsten en tredjedel af den samlede danske pulje.

Uefas udbetaling til danske klubber AaB: 718.485 kroner AC Horsens: 131.006 kroner AGF: 1,73 millioner kroner Brøndby IF: 1,29 millioner kroner Esbjerg: 127.186 kroner FCK: 4,837 millioner kroner FC Fredericia: 131.000 kroner FC Midtjylland: 1,253 millioner kroner FC Nordsjælland: 988.461 kroner Fremad Amager: 327.515 kroner OB: 1,924 millioner kroner Randers FC: 233.530 kroner Silkeborg: 32.747 kroner Sønderjyske: 133.464 kroner Vejle: 524.000 kroner Vendsyssel FF: 264.000 kroner FC Vestsjælland: 65.200 kroner Kilde: UEFA.com

Næstmest i Danmark modtager OB med 1,9 millioner kroner, mens AGF følger lige efter med 1,7 millioner kroner. Brøndby og FC Midtjylland modtager lidt over 1,2 millioner kroner.

Færrest kroner drypper ned i Silkeborgs klubkasse, hvor der lander 32.205 kroner. Det skyldes Færøernes brug af den nu pensionerede offensive midtbanespiller Christian Holst i EM-kvalifikationen.

Samme spiller betyder, at Fremad Amager modtager 322.093 kroner, fordi Holst også spillede i 1. divisionsklubben under EM-kvalifikationen.

I alt er der 641 klubber fra 54 lande, der får udbetalt en samlet bonus på over 1,1 milliard kroner for de respektive nationers brug af spillere op til og under EM-slutrunden.

Topscorer er Juventus med lidt under 29 millioner kroner, mens Liverpool følger trop med 25 millioner kroner.

Uefa forventer at øge pengestrømmen til klubberne til næsten 1,5 milliarder efter EM i 2020.