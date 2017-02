Drømmedebut: Gytkjær scorer efter 13 minutter i tysk fodbold

Christian Gytkjær kom hurtigt på måltavlen i 2. Bundesliga for 1860 München, der tabte til Bielefeld.

13 minutter.

Mere skulle angriberen Christian Gytkjær ikke bruge, inden han første gang kom på måltavlen i tysk fodbold.

I debuten i 2. Bundesliga for 1860 München scorede han til 1-1 på udebane mod Arminia Bielefeld. Det blev dog til nederlag for 1860 München på 1-2.

Det er kun en uge siden, at Gytkjær skrev kontrakt med 1860 München efter et succesfuldt ophold i norske Rosenborg, hvor han i den forgangne sæson blev topscorer for hele Tippeligaen med 19 træffere. Og 26-årige Gytkjær fortsatte stimen af mål fra første færd i tysk fodbold.

Fabian Klos havde netop bragt Bielefeld på 1-0, da Gytkjær minuttet efter sørgede for udligning. Danskeren kunne dog ikke forhindre et nederlag.

Syv minutter før pausen scorede Fabian Klos endnu en gang til stillingen 2-1, som der ikke blev ændret på efter pausen.

Med nederlaget ligger 1860 München nummer 14 i ligaen med 19 point, mens Bielefeld ligger tredjesidst med 17 point.

Christian Gytkjær har spillet en enkelt kamp for Danmarks A-landshold. Han fik debut i november sidste år, da Danmark spillede 1-1 ude mod Tjekkiet i en testkamp.