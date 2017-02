Esbjerg rykker trænerens søn i Superliga-truppen

Esbjerg fB Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Esbjergs sportsdirektør ser ingen problemer i, at cheftrænerens søn er ny mand i førsteholdstruppen.

Esbjerg fB har fredag rykket det 18-årige midtbanetalent Jacob Lungi Sørensen op i klubbens førsteholdstrup.

Som mellem- og efternavnet indikerer, er der en forbindelse til klubbens cheftræner, Lars Lungi Sørensen. Det er således midtbanespillerens far, der frem over også er hans træner.

Klubbens hollandske sportsdirektør, Ted van Leeuwen, er opmærksom på den usædvanlige konstruktion, men han vil samtidig ikke lade navnet være en hæmsko for en lovende spiller.

- Jeg er bevidst om den specielle situation, hvor hans far er holdets cheftræner, men det har ikke spillet en rolle i denne beslutning

- Mit eneste mål er at bygge et stærkt hold og samle talentfulde spillere nu og for fremtiden, siger Ted van Leeuwen ifølge klubbens hjemmeside.

1. december sidste år debuterede Jacob Lungi Sørensen i en udekamp mod OB, hvor Esbjergs daværende cheftræner, Colin Todd, skiftede ham ind i kampens sidste minut. Trods den begrænsede erfaring kalder Ted van Leeuwen den unge Lungi for en moden spiller.

- Jacob er en midtbanespiller med en god teknik, overblik og spilintelligens, og han er derfor dygtig til at læse spillet. En moden spiller i en ung alder, siger sportsdirektøren.

Tidligere har Brøndby været i en lignende situation. Således var Mike Jensen fast inventar på klubbens midtbane, mens hans far, Henrik Jensen, var cheftræner.