Tidligere AaB-stjerne afløser Gytkjær i Rosenborg

Lukas Spalvis er lejet ud til Rosenborg. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Lukas Spalvis er blevet lejet ud til Rosenborg, som har solgt Christian Gytkjær til Tyskland.

Angriberen Lukas Spalvis var et stort hit i AaB, da han scorede mål på samlebånd for nordjyderne i Superligaen.

Og nu får den 22-årige lituaer chancen for at gøre det samme i Norge. Spalvis, som har haft et mislykket ophold i Sporting Lissabon efter en skade, er blevet lejet ud til den norske storklub Rosenborg.

- Lukas Spalvis hamrede mål ind for Aalborg, og blev solgt videre til Sporting Lissabon. Så blev han skadet, men er nu skadefri og i fuld træning. Spavis er en angriber i den kategori, som vi ikke troede, var mulig at hente, siger Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

Rosenborg stod og manglede en ny stjerneangriber, da danske Christian Gytkjær i det netop lukkede transfervindue er blevet solgt til den tyske klub1860 München i 2. Bundesliga.

Lejeaftalen med Rosenborg er betinget af, at Spavis består et obligatorisk lægetjek, oplyser Rosenborg på deres website.