Fodboldspillernes danske vagthund får magt i Fifa

Mads Øland Foto: Keld Navntoft / Scanpix

Mads Øland skal sidde sammen med flere af fodboldens største ledere i ny og magtfuld Fifa-komité.

Fodboldspillernes problemknuser Mads Øland bevæger sig op i fodboldens internationale magtelite.

Sammen med en lille gruppe af ledere fra de største ligaer og klubber skal Spillerforeningens 51-årige direktør være med til at tegne de store linjer for fremtidens fodbold.

Det kommer til at ske i Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) nyoprettede komité Stakeholders Committee.

- Fifa har erkendt, at man ikke længere kan udstede et dekret og så tro, at spillere, klubber og ligaer accepterer det.

- Sådan foregik det førhen. Måske var der et møde, men bagefter kom der et diktat.

- Fifa har accepteret, at fodbolden er en professionel industri, hvor det er de relevante parter, der skal styre det. Det er ikke længere et forbund i Schweiz, der kan trække ting ned over en hel verden, siger Mads Øland.

Det er danskerens rolle i Den Internationale Spillerforening, Fifpro, der har givet ham adgang til den nye og magtfulde komité.

Komitéen har godt 20 medlemmer og består blandt andre af direktører fra Premier League og Bundesligaen samt ledere fra storklubber som Arsenal og AS Roma.

Stakeholders Committee bliver ifølge Mads Øland ikke blot en komité, der skal rådgive Fifas øverste organ, det såkaldte Fifa Council.

- Vi kommer til at lave aftaler, og så er jeg overbevist om, at Council vil ratificere dem, siger Øland.

Komitéens måske vigtigste opgave bliver at skabe en bæredygtig fremtid for fodboldklubber, ligaer, landshold samt spillere.

Helt aktuelt har Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, og de allerstørste europæiske klubber i sammenslutningen ECA skabt et potentielt problem for de næstbedste ligaer i England.

- The Championship i England har eksempelvis haft stor kommerciel glæde af at placere kampe på hverdage tre timer før kampene i Champions League.

- Men når nu der skal spilles Champions League både klokken 19 og 21, så dækker det hele fladen og lukker ned for den mulighed.

- Det betyder, at The Championship og andre ligaer lider et tab, siger Mads Øland.

Især kampkalenderen er en helt central udfordring. Sidste år havde Fifa ikke taget højde for OL i Rio, hvilket betød, at mange klubber ikke ville slippe deres spillere. Det ramte blandt andre Danmark.

Det kommer ikke til at gentage sig, hvis det står til Øland.

En anden helt aktuel udfordring er de europæiske storklubbers krav om flere pladser i Champions League på bekostning af mindre klubber - blandt andre de danske.

Der er også frygten for, at storklubberne danner deres egen helt lukkede liga i jagten på profit.

- Vi - i Fifpro - støtter ikke tiltag, hvor nogen kværner hen over andres interesser.

- Vi ønsker en god kommerciel base for de nationale ligaer, der også er grundpillen for FC København, selv om de gerne vil ud og spille mod FC Porto og Ludogorets i Europa, forklarer Mads Øland.

- Basis for Chelsea og Manchester-klubberne er Premier League, og det samme er La Liga for Real Madrid og Barcelona.

- Der skal ikke laves noget, så forretningsmodellen for klubberne i eksempelvis Superligaen eroderer. Det er vigtigt med en sund forretningsudvikling.

- Adgangen til at spille i Champions League og Europa League er supervigtig for danske klubber - det sker ikke hvert år og er en drøm, og når man er der, kan man få en stor indtjening.

- Hvis du laver Champions League og måske om nogle år Europa League til et lukket cirkus, så skaber du problemer for eksempelvis den norske, svenske, danske, hollandske og østrigske liga.

- For tilskuerne er det ikke så sjovt at støtte FCK og andre danske topklubber, hvis målet om Europa, og den drift ikke er der mere, siger Øland.

I øjeblikket er der tegn i horisonten på, at Fifa og verdens største klubber vil lave et større VM for klubhold. Det vil lægge tryk på en i forvejen presset kampkalender.

- Det nytter ikke, at de bedste spillere bliver presset op til 80-90 kampe om året i stedet for 60-70 som nu. Skadesrisikoen er meget større for dem.

- Vi har endnu ikke forhandlet om det, men vi bør kunne finde en løsning.

- Den kunne være at klubberne får lov til at benytte flere spillere. Lige nu er der i Champions League et krav om, at du kun må bruge 25 spillere fra A-listen. Man kan åbne op for flere spillere.

- Så kan man stille krav om, at spillere kun må spille x antal kampe.

- På den måde sikrer man, at klubberne kan udvikle sig kommercielt og spille flere kampe i flere formater uden at spillerne bliver til vrag og må stoppe karrieren tidligt, siger Øland.

Det første møde i Fifas nye Stakeholders Committee er 23. marts.

Her er en oversigt med flere af de centrale medlemmer i Stakeholders Comittee:

* Philippe Piat, præsident for Fifpro og den franske spillerforening

* Bobby Barnes, præsident for Fifipro Division Europe og vicedirektør i den engelske spillerforening

* Mads Øland, bestyrelsesmedlem i Fifpro og direktør i Spillerforeningen

* Richard Scudamore, direktør for Premier League

* Christian Seifert, direktør for Bundesligaen

* Claudius Schäfer, direktør for Swiss Football League

* Umberto Gandini, direktør i AS Roma

* Ivan Gazidis, direktør i Arsenal

* Edwin van der Sar, sportsdirektør i Ajax Amsterdam

* Fernando Gomes, direktør i Benfica

* Repræsentanter fra forskellige kontinentale forbund fra hele verden