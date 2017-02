Fyringssnak om Schmeichels træner: - Jeg tænker ikke på det

En nedslået Leicester-manager Claudio Ranieri efter kampen mod Burnley. Foto: Darren Staples / Scanpix Denmark

Leicesters mestre kan risikere at ligge under nedrykningsstregen i Premier League efter weekendens kampe.

I sidste måned blev Claudio Ranieri kåret som verdens bedste fodboldtræner i 2016, ikke mindst fordi han sensationelt førte Leicester til det engelske mesterskab.

Søndag kan den italienske manager se sit hold ryge under nedrykningsstregen i Premier League, hvis resultaterne i weekendens kampe går Leicester imod.

Claudio Ranieri frygter udadtil dog ikke for, om han risikerer at miste sit job, hvis mestrenes nedtur fortsætter.

- Det indgår ikke i min filosofi at tænke over det. Hvis jeg først begynder at tænke over det..., siger han.

- Jeg husker, hvad bestyrelsesformanden (Khun Vichai Srivaddhanaprabha, red.) sagde til mig, første gang jeg mødte ham. Han spurgte: "Hvis vi rykker ned, bliver du så hos os?". Og jeg svarede ja, siger manageren.

Claudio Ranieri blev i juli 2015 hentet til Leicester, som i sæsonen forinden kun havde klaret sig fri af nedrykning på grund af en fremragende slutspurt.

Sidste sæson endte altså med et helt uventet mesterskab, men i denne sæson ligger Leicester femtesidst i Premier League med 15 runder tilbage.

Mestrene scorede ikke et eneste mål i fire ligakampe i januar, som endte med tre nederlag og en uafgjort kamp.

Søndag tager Leicester imod Manchester United, der har hårdt brug for point for at hænge med i topstriden.

- Jeg tænker på at kæmpe og overleve. Sådan er det. Jeg tænker ikke på mit job i forhold til klubbens ejer. Og jeg taler aldrig med formanden om mit job.

- Vi ved, at sådan er fodbold. Når alt går godt, er alt fantastisk. Når man begynder at tabe, så er manageren dårlig, siger Claudio Ranieri.

Leicester har 21 point for 23 kampe. Crystal Palace, der ligger lige under nedrykningsstregen, har 19 point.