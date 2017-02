Rejste hjem med psykiske problemer: Viborg ophæver kontrakt med hollænder

Jeroen Veldmate stopper i Viborg. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Efter problemer på grund af skader har Jeroen Veldmate fået ophævet kontrakten med fodboldklubben Viborg.

Hollænderen Jeroen Veldmate er færdig i fodboldklubben Viborg fra Alka Superligaen.

Det meddeler den jyske klub på sin hjemmeside.

- Jeroen har i en periode været fraværende fra træning og opholdt sig hjemme i Holland for at have de bedste forudsætninger for at blive frisk igen, siger Viborg-direktør Morten Jensen.

- Nu har han det heldigvis bedre, men Jeroen har et ønske om at blive i Holland. Det har vi haft en konstruktiv dialog om og er nået til den fælles beslutning at ophæve samarbejdet, siger direktøren.

I september sidste år meddelte Viborg, at Jeroen Veldmate ikke så sig i stand til at træne, da han kæmpede med både fysiske og psykiske problemer efter et forløb med skader.

- Jeroen har været et professionelt bekendtskab, men har desværre været rigtig hårdt ramt af skader i næsten hele sin periode her i Viborg. Vi ønsker ham held og lykke med fremtidens udfordringer, siger Morten Jensen.

Den hollandske forsvarsspiller nåede at være i Viborg i halvandet år, hvor han spillede 14 kampe.

Viborg er før forårssæsonen sidst i Superligaen med 17 point for 21 kampe.