Dolberg leverer lækkert oplæg i Ajax-sejr

Kasper Dolberg leverede en fræk detalje, da Ajax bragte sig foran mod Roda i søndagens opgør i Æresdivisionen.

Kasper Dolberg har igen fået tur i den for Ajax Amsterdam.

For anden uge i træk var han nemlig kraftigt medvirkende til, at Ajax Amsterdam fik yderligere tre point på kontoen.

I søndagens kamp mod bundholdet Roda lagde Kasper Dolberg med sit bryst køligt bolden til rette for Ajax-anfører Davy Klaassen, der gjorde det til 1-0.

Se danskerens detalje i videoklippet øverst i artiklen.

Den danske angrebskomet har ellers haft en pause på seks kampe uden mål eller assists, men for en uge siden fik han igen hul på bylden, da han noterede sig for både en scoring og en assist i sejren over ADO Den Haag.

Tre på stribe

Søndagens kamp mod Roda var i store dele ret ensidig med Ajax Amsterdam på bolden. Danskerklubben fik dog ikke skabt de store chancer, men fik altså scoret nok til at rejse hjem med de tre point.

I kampens sidste minut fik Ajax ellers en stor chance, da tre spillere nærmest stod i kø for at gøre det til 2-0, men skiftvis ramte de stolpen, målmanden og fik til sidst skudt over.

I overtiden gjorde Amin Younes det til dog til resultatet 2-0 på et kontraangreb.

Med sejren vandt Ajax Amsterdam den tredje ligakamp i træk. Dermed er danskerklubben, som også havde Lasse Schöne med fra start, nu blot to point efter førerholdet Feyenoord, der dog har en kamp i baghånden. Den kamp spilles senere søndag.

