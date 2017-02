Kasper Schmeichel føler sig ydmyget og frygter nedrykning

Kasper Schmeichel er stærkt utilfreds med Leicester præstationer i Premier League Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

Krisen kradser i Leicester, der roder rundt i bunden af Premier League og er tæt på nedrykningspladserne.

I sidste sæson var alt rosenrødt i Leicester. Klubben vandt på imponerende og mirakuløs vis Premier League, men i denne sæson går det lige så skidt, som det gik godt i forrige.

Søndag tabte Leicester 3-0 til Manchester United. Det er i sig selv ikke en skam, men Kasper Schmeichels hold har nu tabt fire ligakampe på stribe med samlet 0-10 og har ikke scoret i de seneste fem ligakampe. Altså i hele 2017.

Mesterholdet har kun et point ned til Hull under nedrykningsstregen, og det får den danske målmand til at tale med store ord.

- Det er ved at være tid til, at alle i den her klub tager sig sammen, for ellers ender vi med at rykke ned.

- Vi er de forsvarende mestre og ærlig talt, så har det været forfærdeligt og ydmygende, siger Kasper Schmeichel i et interview med Sky Sports efter kampen mod United.

Fyringstruet succesmanager

Klubbens manager, Claudio Ranieri, er som konsekvens af de dårlige resultater fyringstruet – i hvert fald hvis man skal tro de engelske medier.

Leicester-manager Claudio Ranieri med Premier League-trofæet ved siden af Kasper Schmeichel. Foto: Darren Staples / Scanpix Denmark

Italieneren var ellers den helt store helt i Leicester og manden bag den store guldtriumf sidste år, men hvordan arbejdsklimaet internt i klubben er, vil Schmeichel ikke forholde sig til.

- Jeg vil ikke kommentere på, hvad der står i aviserne. Jeg ved, hvad der foregår i omklædningsrummet, og vi er en gruppe spillere, der har lav selvtillid, men som sandelig ikke vil stoppe med at kæmpe.

- Jeg kan garantere, at alle spillere lider. Det er ikke en rar situation.

Leicester møder i næste runde Swansea, som de ligger á point med i den tunge ende af Premier League.