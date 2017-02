DBU præsenterer millionoverskud trods misset EM

De tre landsholdsprofiler Christian Eriksen, William Kvist og Simon Kjær kritiserede i januar Dansk Boldspil-Union. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Dansk Boldspil-Union (DBU) kom ud af det forgangne år med et overskud på 3,2 millioner kroner.

Det meddeler DBU på sin hjemmeside mandag.

Overskuddet blev en realitet, selv om der ikke var indtægter gennem EM-slutrunden, som A-landsholdet ikke kvalificerede sig til. Desuden tabte DBU en voldgiftssag.

Regnskabet strækker sig fra 1. november 2015 og 14 måneder frem, da DBU i perioden har ændret regnskabsår.

- Regnskabet for 2015/16 udviser et overskud på 3,2 millioner kroner, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af den manglende kvalifikation til EM 2016 og voldgiftssagen mod Spillerforeningen, lyder det i bestyrelsens beretning.

Baggrunden for overskuddet skal blandt andet findes i bedre økonomistyring og øget tilskud fra Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

Der har været ekstra tilskud på 2,4 millioner kroner fra Fifa samt ekstra indtægter fra finansielle poster på 2,5 millioner kroner, skriver DBU.

Direktør Claus Bretton-Meyer erklærer sig tilfreds med årsregnskabet.

- DBU er ikke sat i verden for at tjene mange penge, men for at skabe indtægter, som kan investeres i udviklingen af dansk fodbold.

- Derfor er det altafgørende, at vi har en bedre balance i økonomien, så vi igen kan investere i blandt andet talentudvikling til glæde for både spillere, klubber og fans, siger Claus Bretton-Meyer.

I marts 2016 besluttede DBU's bestyrelse at anvende 19 millioner kroner over de næste fire år af DBU's egenkapital til en ny udviklingspulje, der skal styrke investeringen i udviklingen af dansk fodbold.

Selv efter denne beslutning er egenkapitalen på 134 millioner kroner ved udgangen af 2016.