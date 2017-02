Efter afrikansk finalesejr: AaB-spiller får fornem personlig hæder

AaB-angriberen Christian Bassogog i aktion for Cameroun. Foto: GABRIEL BOUYS / Scanpix Denmark

Christian Bassogog løb både med guldet og en personlig triumf, da Cameroun vandt Africa Cup of Nations.

AaB-angriberen Christian Bassogog kan ikke bare kalde sig afrikansk mester med Cameroun, han kan også prale af at være kåret til turneringens mest værdifulde spiller ved Africa Cup of Nations.

Det er turneringsarrangøren, Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF), der har kåret Bassogog til turneringens bedste. Det fremgår af forbundets hjemmeside.

21-årige Bassogog har været fast mand i alle Camerouns kampe, hvor han har ageret højre angriber i et tremandsangreb.

Et mål og en assist blev Bassogog noteret for i de seks kampe på vej mod triumfen.

AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, kunne inde i finalen melde om stor interesse for stjernefrøet.

- Der er masser af forespørgsler - og det er ikke det samme som bud - og pludselig har fodboldverdenen fundet ud af, at Christian Bassogog er en rigtig dygtig spiller.

- Han har været den bedste offensive spiller for Cameroun, og dernede sidder der jo scouts fra de allerstørste klubber i verden. Han er i godt selskab, sagde Allan Gaarde til Ritzau inden finalen.

I selve finalen fik Bassogog fuld spilletid, da Cameroun vandt med 2-1 over Egypten. Indskiftede Vincent Aboubakar afgjorde kampen i det 88. minut.

Som turneringens bedste spiller er Bassogog - selvfølgelig - også udtaget til turneringens bedste hold. Her er der også plads til Daniel Amartey, der for et år siden forlod FC København til fordel for Leicester.