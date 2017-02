Ekspert: Derfor er pengeindsprøjtninger nødvendige i Lyngby

Lyngby BK er stadig i fuld gang med at lede efter nye ejere til klubben. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

Sportsøkonom Troels Troelsen ser Lyngby BKs kapitalindsprøjtning som en del af processen i at få klubben solgt videre i den nærmeste fremtid.

Lyngby Boldklub fik i dag tilført yderligere 1,5 millioner kroner i kapital af klubbens hovedaktionær, Hellerup Finans.

Tilførelsen kommer efter Lyngby så sent som den 30. januar fik 4,2 millioner kroner tilført - også fra Hellerup Finans.

De mange pengeindsprøjtninger kommer i kølvandet på Hellerup Finans planer om at sælge sin andel i klubben, da man længe har haft problemer med at genere et overskud.

Ifølge sportsøkonom ved CBS, Troels Troelsen, så er de nye investeringer i Lyngby en del af salgsprocessen, der er i fuld gang lige nu.

- Det er en tilførsel af penge for at sikre, at der ingen problemer er i forbindelse med de salgsforhandlinger, der formentlig foregår nu her, siger Troels Troelsen til TV 2 SPORT.

- Jeg anser kapitalindsprøjtningerne blandt andet som en forsikring om, at man overholder licensreglerne, så der ikke opstår et problem, når man forhandler med nye potentielle købere af Lyngby Boldklub.

Lyngby Boldklub meddelte yderligere i dag i en pressemeddelse, at man forhandler med investorer fra både Asien, Mellemøsten og Europa.

- Der er ingen tvivl om, at klubben nok skal blive solgt. Mit bedste bud er, at Lyngby Boldklub har fået nye ejere inden for de næste seks månder, siger Troels Troelsen.