Lyngby-ejer skyder nyt millionbeløb i klubben

Hellerup Finans tilfører klubben 1,5 millioner kroner i denne omgang. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

Hellerup Finans tilfører Lyngby Boldklub 1,5 millioner kroner. Flere penge er på vej, oplyser klubben.

Superligaklubben Lyngby Boldklubben har for anden gang på en uge fået en økonomisk håndsrækning fra Hellerup Finans, der ejer flertallet af aktierne i klubben.

1,5 millioner kroner tilføres klubben i denne omgang. Det er Hellerup Finans, der står bag hele finansieringen.

30. januar blev klubben tilført 4,2 millioner kroner, og selv om der samlet er blevet tilført 5,7 millioner kroner til fodboldklubben på en uge, er der flere penge på vej.

Det siger Torben Jensen, der er bestyrelsesformand i Lyngby Boldklub A/S og direktør i Hellerup Finans.

- Vi har i dag tilført 1,5 millioner kroner, og vi kommer til at tilføre yderligere kapital gennem februar måned, siger han til klubbens hjemmeside.

- Kapitaltilførslen sker for at sikre et endnu bedre økonomisk fundament under Lyngby Boldklub, således at den positive udvikling af boldklubben kan fortsætte, siger han.

Han fortæller også, at man fortsat arbejder på at få solgt klubben.

Købere fra Kina, Mellemøsten og EU-lande er blandt de interesserede, siger bestyrelsesformanden.