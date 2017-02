Mourinho håner Chelseas stil efter sikker sejr over mestre

José Mourinho. Foto: Jason Cairnduff / Scanpix Denmark

José Mourinho langer ud efter Chelseas defensive spillestil efter Manchester Uniteds 3-0-sejr over Leicester.

Manchester Uniteds manager, José Mourinho, rettede en hånlig pegefinger mod Premier Leagues førerhold, Chelsea, efter at det søndag aften lykkedes hans mandskab at vinde 3-0 over mestrene fra Leicester City.

Efter kampen benyttede portugiseren lejligheden til at fokusere på forskellen mellem sit eget mandskab og Antonio Contes tropper.

Selv om Chelsea fører rækken med ni point ned til nummer to, er Mourinho tilsyneladende ikke imponeret.

- Mit hold spiller meget godt, men i mange år i min karriere - især i dette land - da mine hold var nådesløse og fantastiske i defensiven, måtte jeg lytte til folk, der sagde, at det ikke var nok, selv om jeg vandt titlen tre gange, siger Mourinho.

- I denne sæson ser det ud til, at det er blevet en kunstform at være god i defensiven og på kontra, tilføjer manageren spydigt.

José Mourinho fik i sin tid i spidsen for Chelsea kritik for sin defensive stil. Efter kampen på King Power Stadium i Leicester var han tydeligt frustreret over, at Antonio Conte ikke får samme kritik.

José Mourinho har ifølge ham selv lagt stilen om, efter at han har overtaget managersædet i Manchester United.

- Vi er Manchester United, og vi vil spille angrebsfodbold. Det er sådan, vores fans ønsker, vi skal spille.

- Jeg vil ikke være manager for et hold, der ikke vinder kampe. Vi er nødt til at score, og det gjorde vi i dag, og det gjorde forskellen, siger José Mourinho.

/ritzau/AFP