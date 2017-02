Zlatan passerede Schmeichel og satte Premier League-rekord

Zlatan scorede Manchester Uniteds andet mål i søndagens kamp mod Leicester. Foto: TIM KEETON / Scanpix Denmark

Zlatan Ibrahimovic har kun spillet en halv sæson i Premier League. Alligevel har han allerede sat nye standarder for ligaen.

Kasper Schmeichel kunne som så mange andre heller ikke stille noget op mod Zlatan Ibrahimovic.

Den svenske superstjerne scorede søndag aften det andet mål i Manchester Uniteds sejr på 3-0 over Leicester.

Målet er Zlatan Ibrahimovic’ 15. sæsonscoring, og den 35-årige svensker skriver sig faktisk ind i Premier League-historien med det mål. Han er nemlig den ældste spiller, der scorer 15 mål i en sæson. Det skriver sportsmediet Opta.

15 - At 35y 125d, Zlatan Ibrahimovic is the oldest player to reach 15 @premierleague goals in a single season. Vintage. pic.twitter.com/CV68bl0J3X — OptaJoe (@OptaJoe) February 5, 2017

Zlatan Ibrahimovic, der skiftede til Manchester United i sommer, har nu lavet 20 mål for klubben. Holdkammeraten Henrikh Mkhitaryan, der også kom til klubben for et halvt år siden, er sikker på, at svenskeren kommer til at score endnu flere mål i den røde trøje.

- Det er Zlatan, vi taler om. Man forventer det af ham. Og jeg er sikker på, at han scorer flere end 20 mål. Jeg tror, at han kan lave 30 – eller 35. Alle ved, at han er en stor stjerne, siger den armenske landsholdsspiller ifølge Aftonbladet.

Med sejren ligger Manchester United nu på sjettepladsen i Premier League. Klubben har fire point op til lokalrivalerne Manchester City på tredjepladsen og hele 14 point op til førerholdet Chelsea.

Schmeichel: Leicester kan rykke ned

Knap så godt går det for det forsvarende mesterhold Leicester. Kasper Schmeichel og holdkammeraterne ligger nummer 16 ud af 20 hold og er kun et point over nedrykningsstregen.

- Det er ved at være tid til, at alle i den her klub tager sig sammen, for ellers ender vi med at rykke ned, sagde den danske landsholdsmålmand efter nederlaget.

- Vi er de forsvarende mestre og ærlig talt, så har det været forfærdeligt og ydmygende, siger Kasper Schmeichel i et interview med Sky Sports efter kampen mod United.