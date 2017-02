Her tager mor imod fyret landstræner med champagne

Fodboldtræneren Per-Mathias Høgmo medvirker sammen med sin mor i en reklameparodi, hvor de laver sjov med Høgmos fyring som norsk landstræner.

Per-Mathias Høgmo havde en drøm om, at Norges fodboldlandshold skulle forsvare som Atlético Madrid og angribe som Manchester City.

Det blev bare aldrig helt sådan i hans lidt over tre år på landstrænerposten. Mange dårlige resultater og en elendig start på VM-kvalifikationen fik fodboldforbundet (NFF) til at smide ham på porten i november sidste år.

Lørdag aften genvandt Høgmo dog noget af sin tabte kærlighed hos det norske folk, da han sammen med sin mor, Gerd Høgmo, dukkede op på tv-skærmene i forbindelse med "Gullfisken" på TV 2 Norge.

Gullfisken "Gullfisken" er en årlig kåring af de bedste norske reklamefilm, som er blevet vist på TV 2's kanaler.

I en reklameparodi baseret på et reklameklip for mediehuset VG laver en selvironisk Per-Mathias Høgmo og moren sjov med Høgmos fyring som norsk landstræner.

Høgmos mor jubler hver gang, Aserbajdsjan scorer, og da sønnen vender hjem med et forsmædeligt 1-7-nederlag og en fyreseddel i bagagen, fejrer hun det med champagne.

Gerd Høgmo fejrer sin søns hjemkomst efter Norges nederlag til Aserbajdsjan. Foto: Screendump

Reklameparodien slutter af med budskabet: "Dagen er ikke helt den samme på dagpenge".

Høgmo roses på sociale medier

Per-Mathias Høgmo er i dagene efter showet blevet rost for sin medvirken i reklameparodien, men selv sender han rosen videre til sin mor.

- Den, som fortjener ros, er min mor, som snart fylder 80 år, skriver Per-Mathias Høgmo i en SMS til TV 2 Sporten (TV 2 Norges sportsredaktion, red.).

Den 1. februar blev Lars Lagerbäck præsenteret som afløser for Per-Mathias Høgmo, og her formåede fodboldforbundet at narre hele den norske presse.