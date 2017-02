Tidligere fodboldstjerne: - Jeg sørgede ikke nok efter min kones død

Rio Ferdinand mistede i 2015 sin kone Rebecca Ellison. Foto: PAUL ELLIS / Scanpix Denmark

I maj 2015 mistede den tidligere engelske landsholdsspiller Rio Ferdinand sin kræftsyge kone.

Da karrieren lakkede mod enden, blev Rio Ferdinand ramt af en stor personlig tragedie.

Konen Rebecca Ellison var blevet ramt af brystkræft. Den 1. maj 2015 blev Rio Ferdinand så alene med deres tre børn, da hun tabte kampen mod kræften.

Knap to år senere åbner Ferdinand op for tabet i en dokumentar på BBC om forældre, der er blevet alene med børnene efter samleverens død.

- Jeg tror ikke, jeg har sørget nok. Jeg har ikke givet mig selv tid til at sidde ned og få skyllet alting ud, siger Rio Ferdinand i dokumentaren, som kører i foråret.

Rio Ferdinand nåede 81 kampe for det engelske landshold. Han spillede i Manchester United gennem 12 år, før han i karrierens sidste sæson endte hos Queens Park Rangers.

Tænkte på klubben efter dødsfaldet

Efter konens død stod det klart, at han ikke fortsatte i klubben, og den 30. maj indstillede han sin aktive karriere.

En uge inden sit karrierestop åbnede han en smule op for de følelser, han gennemgik.

- Som fodboldspiller tænker man ofte over at gå glip af vigtige kampe på grund af skader, som om det var verdens undergang. Tro mig, det er det ikke sammenlignet med at miste din kone og mor til dine børn til kræfte i en alder af 34 år, skrev Rio Ferdinand i avisen The Sun.

Dengang havde han dog også tankerne på fodbolden og klubben Queens Park Rangers, som endte med at rykke ned.

- Jeg må indrømme, at jeg følte mig skyldig, fordi jeg lod klubben i stikken i nedrykningskampen. Ingen af gutterne vidste, hvad der foregik, for jeg sagde ingenting. I sidste ende bad jeg dog lægestaben om at fortælle spillerne om min situation.