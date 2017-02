Landsholdsanfører om DBU-konflikt: De har vidst det i snart to år

- Vi ønsker en afklaring af alle udeståender med DBU - også om gamle sponsorater. Aftaler skal holdes. Længere er den ikke. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Landsholdsspillerne bakker 100 procent op omkring Spillerforeningen i sponsorkonflikten med DBU.

En ny konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen så onsdag dagens lys, da det kom frem i medierne, at Spillerforeningen har varslet en stævning af DBU for udeståender omkring sponsorater.

Beløbet er omkring tre millioner kroner plus renter og vedrører sponsoraftaler i perioden 2004 til 2011.

DBU-direktør Claus Bretton-Meyer var overrasket over kravet fra Spillerforeningen, men ifølge landsholdsanfører Simon Kjær burde det ikke komme bag på DBU.

- Vi har i knap to år gjort DBU opmærksom på, at vi ønsker afklaring på de her udeståender. Så det er ingen nyhed for DBU, siger Kjær til Ritzau som svar på DBU's udmeldinger.

Landsholdsanføreren slår samtidig fast, at samtlige landsholdsspillere står fuldt og helt bag Spillerforeningens arbejde i sagen.

- Spillerforeningen repræsenterer os landsholdsspillere, præcis som vi spillere ønsker det, og efter mandat fra os, lyder det fra Simon Kjær.

- Vi ønsker en afklaring af alle udeståender med DBU - også om gamle sponsorater. Aftaler skal holdes. Længere er den ikke.

Sagen omhandler sponsoraftaler fra den tid, hvor Dong og Arla prydede maven på de danske landsholdsspillere, og Simon Kjær gør det klart, at spillerne ønsker at få løst konflikten.

- Der er selvfølgelig en dialog med DBU, men den foregår gennem vores repræsentant, Spillerforeningen. Og sådan skal det være, siger Fenerbahce-spilleren.