Mulig løsning på vej: FCK giver Brøndby-fans ny chance

Brøndbys tilhængere får nu endnu en mulighed for at komme i Parken den 19. februar. Foto: Jens Nørgaard Larsen / ScanpixDanmark

Brøndby har fået to dage mere til at svare FCK på, om man ønsker et udebaneafsnit i Parken til næste derby.

Der er stadig mulighed for, at der kan komme Brøndby-fans til opgøret mellem FC København og Brøndby i Parken 19. februar.

Tidligere onsdag meddelte FCK, at man annullerede det udebaneafsnit på 1400 billetter, som Brøndby var blevet stillet i udsigt, da Brøndby ikke havde svaret på, om klubben ønskede det inden for en udstukket deadline.

Det affødte massiv kritik fra Brøndby og blev en stor historie i medierne, men nu åbner FCK alligevel op for, at der kan komme Brøndby-fans.

På sin hjemmeside meddeler mestrene, at Brøndby har fået en ny deadline til at svare.

- Vi ønsker som alle andre et derby med fans fra begge lejre, og vi står naturligvis ved den aftale, der er indgået, skriver FCK.

- Og vi vil i lyset af det tilbyde at udskyde tilsagnet om udnyttelse at udeafsnittet til fredag den 10. februar klokken 10, så Brøndby og deres fans får længere frist til at afklare internt, om de ønsker en boykot.

Dermed er det endnu uafklaret, om der kommer til at være Brøndby-fans til kampen.