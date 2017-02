Sensationsklub råbte om hjælp på Facebook: - Tag jeres sneskovle med

Banen på FRIMO Stadion var fyldt med sne under et døgn før kampen mellem Sportfreunde Lotte og 1860 München. Foto: Screendump: Sportfreunde Lotte

Den tyske fodboldklub Sportfreunde Lotte bad i et opslag på Facebook klubbens fans om hjælp til at få ryddet sne forud for en vigtig pokalkamp.

Sportfreunde Lotte nyder til daglig en tilværelse i den tredjebedste fodboldrække i Tyskland.

I pokalturneringen er virkeligheden dog en helt anden, hvor de i denne sæson sensationelt har ekspederet Bundesliga-klubberne Bayer Leverkusen og Werder Bremen ud.

Onsdag aften mødte de så 1860 München og Christian Gytkjær fra den næstbedste række i ottendedelsfinalen, men allerede før kampen havde hjemmeholdet store udfordringer.

Wir brauchen eure Unterstützung für heute Abend, damit gespielt werden kann! Bringt eure Schneeschieber mit und lasst uns ab sofort gemeinsam den Platz räumen! Jede Hand hilft. #wirgemeinsam #SFLM60 Posted by Sportfreunde Lotte on 7hb Februari 2017

- Vi har brug for jeres hjælp i dag, så kampen kan blive spillet. Tag din sneskovl med, og lad os gå sammen om at gøre en indsats. Alt kan bruges, skrev klubben på sin Facebook-profil.

Kampen var således længe i fare for at blive udskudt, da et snevejr havde gjort Lottes hjemmebane FRIMOR Stadion ukampdygtig.

Og da den tyske klub indså, at de ikke kunne få ryddet banen for sne alene, søgte de - noget utraditionelt - hjælp på de sociale medier.

Opslaget gav straks pote. Mere end 100 frivillige dukkede således op på stadion for at hjælpe med at få ryddet banen for sne.

Efter et par timers arbejde var de mange frivillige allerede godt på vej mod en grøn bane. Foto: Screendump: Sportfreunde Lotte

Klokken 17 på kampdagen - en halvanden time før kampstart - kunne kampens dommer Christian Dingert så give de to klubber og de mange frivillige fans den glædelige nyhed, at kampen vil blive spillet.

På banen kvitterede spillerne ved at slå 1860 München med 2-0, og dermed er klubben nu videre til kvartfinalen.