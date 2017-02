TV-chef om fankonflikt: Uforståeligt det ikke er løst

Brøndby får ikke plads på FCK's tribuner til det kommende derby. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Fankonflikten mellem FCK og Brøndby kan aflæses direkte i seertallene, siger chef hos TV3 Sport.

FC Københavns inddragen af Brøndbys tilskuerafsnit forringer det produkt, som tv-kanalen 3+ i næste uge sender ud i de danske stuer.

Det mener ledende redaktionschef Kim Mikkelsen fra TV3 Sport.

Han fortæller, at den manglende fanstøtte til Brøndby vil kunne aflæses direkte i seertallene, når kampen mellem de to rivaler transmitteres fra FCK's hjemmebane 19. februar.

- Det betyder meget.

- Vi ved, at der er en lige linje mellem tilskuere på stadion og tv-seere. Jo flere, der er på stadion, jo flere tv-seere. Det betyder meget, at der er stemning, siger Kim Mikkelsen.

- Vi er ærgerlige over beslutningen og har svært ved at forstå, man ikke kan løse det klubberne imellem. Det burde være muligt, mener han.

På et møde 12. januar mellem FCK, Brøndby og Divisionsforeningen blev det aftalt, at Brøndby skulle modtage og varetage salget af 1400 billetter til udekampen.

På grund af utilfredshed med mængden af billetter luftede Brøndby-fangrupperne Brøndby Support og Alpha muligheden for at boykotte udekampen.

Det fik FCK til at spørge Brøndby, om gæsterne ønskede et udebaneafsnit. Ifølge FCK undlod Brøndby flere gange at besvare det spørgsmål.

Allerede i sidste uge opfordrede TV3 Sport de to klubber og Divisionsforeningen til at finde en løsning.

- Vi har ikke lagt skjul på, at vi synes, at de skulle sætte sig ned og se hinanden i øjnene og finde en løsning, siger Kim Mikkelsen.

Den igangværende tv-rettighedsaftale løber frem til 2021, så umiddelbart får sagen ikke konsekvenser for klubberne.

- Men som jeg sagde, så er det ikke ønskværdigt for produktet.

- Det er alle også klar over, tror jeg. Både klubberne og Divisionsforeningen. Ingen ønsker en boykot. Derfor er det også så uforståeligt, at det ikke er løst, siger Kim Mikkelsen.

Divisionsforeningen tror på løsning

Direktør for Divisionsforeningen, Claus Thomsen, kalder situationen uacceptabel for dansk fodbold, og han vil arbejde mod en forbedring af regelsættet.

- Vi skal have parterne til bordet til en dialog, så vi kan sikre, at vi får en bæredygtig løsning for fremtiden, og så skal vi have kigget alle vores regelsæt igennem for at se om vi har de rette kompetencer til at sikre, at vi ikke ender i denne type dilemmaer.

Hvad angår den konkrete kamp mellem FCK og Brøndby tror Claus Thomsen på en løsning.

- Vi skal nok finde ud af at få tilskuere fra begge lejre ind til det københavnske derby, siger han til TV 2 SPORT. Se hele interviewet med direktøren i videoen herunder.