Brøndby kaster sig ind i e-sport med FIFA-hold

Fremover vil Brøndby også gøre sig gældende i fodboldspillet FIFA. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Sammen med Arbejdernes Landsbank har Brøndby IF lanceret et e-sports FIFA-hold.

For nylig offentliggjorde fodboldklubben FC København, at man var gået ind i e-sport med Counter-Strike-holdet North, og nu følger rivalerne i Brøndby efter ud i e-sports-eventyret.

Torsdag meddeler klubben på sin hjemmeside, at man med hovedsponsoren Arbejdernes Landsbank i ryggen har startet sit eget hold inden for det populære spil FIFA.

Brøndby har hyret tre talentfulde FIFA-spillere, som iført Brøndby-trøje skal ud og repræsentere klubben både nationalt og internationalt i FIFA-turneringer.

- Brøndby eSport er lanceret med fokus på fodbold og fællesskab, siger klubbens marketingchef, Thomas Skov Petersen til hjemmesiden.

- Begge dele ligger i Brøndby IF’s dna, og at Arbejdernes Landsbank vil være med til at udvide det fællesskab sammen med os, er vi naturligvis glade for.

- Sammen har vi en masse gode oplevelser foran os for, både internationalt og i mindre målestok herhjemme i Brøndby, hvor vi vil lave både arrangementer og gode træningsfaciliteter, siger Thomas Skov Petersen.