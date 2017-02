Brøndby og FCK har fundet en løsning: Nu sættes der billetter til salg

På mandag bliver der sat billetter til salg til et udebaneafsnit for Brøndby-fans til kampen mod FCK.

Der kommer til at være Brøndby-fans til udekampen mod FC København 19. februar i Telia Parken.

I hvert fald hvis fans af Brøndby ønsker at købe billet til kampen mellem Alka Superligaens nummer et og to.

Brøndby meddeler på sin hjemmeside, at klubben er blevet enig med FCK om at fastholde aftalen om et udebaneafsnit med plads til 1400 Brøndby-tilskuere.

Brøndby meddeler, at billetter til kampen bliver sat til salg fra på mandag.

- Hverken FC København eller Brøndby IF ønsker tomme udebaneafsnit til et Derby, uanset om det er i Telia Parken eller på Brøndby Stadion.

- FC København og Brøndby IF har derfor aftalt at sætte sig sammen efter det kommende derby og se på mulighederne for en mere varig løsning for udebaneafsnittene til de fremtidige opgør, så vi sammen kan skabe de bedst mulige rammer for de største kampe på dansk grund, skriver Brøndby.

Brøndby meddelte onsdag, at FCK havde inddraget Brøndbys udebaneafsnit til kampen, der spilles i første spillerunde i forårssæsonen.

FCK topper Superligaen med 51 point for 21 kampe, mens Brøndby på andenpladsen har 42 point.