DBU arbejder på løsning: Har sendt forligstilbud til Spillerforeningen

William Kvist, der er medlem af landsholdets spillerråd. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

William Kvist og de øvrige landsholdsspillere vil hurtigst muligt have lukket konflikten med DBU.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har sendt et forligstilbud til Spillerforeningen for at få løst den verserende konflikt mellem fodboldlandsholdet og DBU.

Det meddeler Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

- Klokken 16 i går, onsdag, 8. februar 2017 modtog Spillerforeningen et detaljeret forligstilbud fra DBU. Det vil nu blive behandlet, så hurtigt som muligt, meddeler Spillerforeningen i pressemeddelelsen.

Spillerforeningen røber ingen detaljer om, hvor tilfreds den er med forligstilbuddet, og hvad det indeholder.

Spillerforeningen har varslet en stævning af DBU for udeståender omkring sponsorater.

Beløbet er omkring tre millioner kroner plus renter og vedrører sponsoraftaler i perioden 2004 til 2011.

- Vi skal have løst det her udestående. Igennem to år har vi gang på gang skubbet på for at få DBU til at levere oplysninger, og nu er det langt om længe lykkedes, siger William Kvist, der er medlem af landsholdets spillerråd.

- Det er enormt forstyrrende, når vi ikke kan få lukket de her sager én gang for alle og komme videre.

- Vi holder vores aftaler, og det bør også være noget, man som arbejdsgiver går op i at gøre, siger FC København-spilleren.

Landsholdsspillerne har tidligere adresseret en række problemer, som de finder problematiske i forbindelse med landsholdssamlinger.

Blandt andet spillernes kost og behandling af spillere er emner, som landsholdsspillerne vil have fokus på frem mod VM-kvalifikationskampen i Rumænien i næste måned, oplyser William Kvist.