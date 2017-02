DBU-direktør har fået nok: - De skal ud af landsholdslejren

. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Direktør i DBU, Claus Bretton-Meyer, har fået nok af konflikterne med Spillerforeningen. Nu vil direktøren have dem udelukket fra landsholdslejren.

Onsdag kom det frem, at Spillerforeningen truer DBU med en stævning for knap tre millioner kroner for nogle sponsoraftaler i perioden fra 2004 til 2011.

Sagen kommer kort tid efter, at landsholdsspillernes fagforening fik voldgiftrettens ord for, at DBU skyldte spillerne tre millioner kroner efter uenighed om forsikringspenge og kommercielle indtægter til de danske landsholdsspillere.

Og nu har DBU-direktør, Claus Bretton-Meyer, fået nok af de mange konflikter mellem DBU og Spillerforeningen.

- Jeg har været her (DBU, red.) i tre år, og mønsteret er, at der hele tiden kommer en ny sag. Nu har vi det sådan herinde, at nok er nok. Vi er nødt til at sige, 'prøv at hør her, venner. Nu skal det dreje sig om den vigtige kvalifikation til VM', siger Bretton-Meyer til BT.

Spillerforeningen har, ifølge den nuværende aftale med DBU, lov til at være i landsholdslejren, når spillerne er samlet - men sådan skal det ikke være fremover.

Når aftalen skal genforhandles næste år, vil Claus Bretton-Meyer arbejde på at få fagforeningen ud af lejren.

- Vi anerkender, at spillerne har valgt Spillerforeningen som deres repræsentant. Det anerkender vi 100 procent. Men de faglige elementer og konflikter, dem må de tage uden for lejren i andre sammenhænge. Det duer ikke, at det sker under forberedelserne til kampene Det er et forstyrrende element, og den diskussion har jeg haft både med holdet bag holdet og landstræneren. Det kommer ikke til at ske mere, forklarer Claus Bretton-Meyer.

Direktøren forklarer, at unionen i øjeblikket er igang med at undersøge mulighederne med deres advokater. Derudover ønsker de at indkalde den tidligere direktør Jim Stjerne Hansen og tidligere revisorere for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

