Dropper landsholdet til fordel for kinesisk klub: - Jeg kunne ikke sige nej

Isabell Herlovsen skifter til den kinesiske klub Jiangsu og holder derfor pause på det norske landshold. Foto: Dennis Grombkowski / Scanpix Denmark

Norske Isabell Herlovsen skifter til den kinesiske klub Jiangsu for et rekordhøjt beløb. Hun holder samtidig pause fra det norske landshold.

De kinesiske fodboldklubber har over en længere periode investeret mange millioner kroner i verdensklassespillere på herresiden.

Nu begynder de også at spille med de økonomiske muskler for at få fat i de bedste kvindelige fodboldspillere.

Norske Isabell Herlovsen skifter således Lillestrøm og Norge ud med Jiangsu og Kina. Her vil hun blive belønnet med en kontrakt i millionklassen, hvilket vil være en mangedobling af hendes nuværende kontrakt.

- Det var en mulighed, som jeg ikke kunne sige nej til. Jeg er trods alt 28 år, og man ved ikke, om der kommer flere muligheder som denne. Det er klart, at de økonomiske rammer er gode, men jeg gør det ikke for pengenes skyld, siger Herlovsen til det norske medie Romerikes Bladet.

På herresiden har vi tidligere set, at spillere bliver købt for flere hundrede millioner, og selvom overgangssummen for Herlovsen på ingen måde er oppe i det niveau, så er der stadig tale om en rekordhandel for norsk fodbold.

- Jeg vil ikke gå i detaljer, men prisen er et godt stykke over en halv million kroner. Det er den højeste overgangssum, der nogensinde er blevet betalt for en norsk kvindelig fodboldspiller, siger Kristine Skuland Nilsen, der er daglig leder for Lillestrøms kvindehold.

Herlovsen har i længere tid været en af de bærende kræfter på det norske landshold, hvor hun har optrådt 111 gange. Det antal vil ikke rykke sig under hendes ophold i Kina, da hun har valgt at sætte hendes landsholdskarriere på pause.

- Jeg holder pause fra det norske landshold. Når jeg først har bestemt mig for at gøre det (skifte til kinesisk fodbold, red.), så vil jeg koncentrere mig 100 procent om det. Desuden er der langt fra Kina til Europa.

I Jiangsu kommer Isabell Herlovsen til at spille i samme klub som brasilianske Ramires. der tidligere har spillet i den engelske storklub Chelsea.