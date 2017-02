FC København udlejer offensivspiller til USA

Bashkim Kadrii i kamp for FC København mod Viborg i Superligaen den 29. november 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

Bashkim Kadrii, der er langt fra holdet i FCK, rejser til MLS-klubben Minnesota United på etårig lejekontrakt.

Fodboldspilleren Bashkim Kadrii har længe været rygtet væk fra FC København på lejebasis, og sent onsdag dansk tid blev det så en realitet.

Således oplyser den amerikanske Major League Soccer-klub Minnesota United, at den har hentet offensivspilleren på en etårig lejekontrakt gældende for 2017.

Efter samtaler med klubben blev Kadrii overbevist om, at lejeaftalen var en god mulighed.

- Jeg havde en god fornemmelse omkring at tage til Minnesota. Planen og spillestilen i klubben hjalp mig til at forstå, hvad klubben prøver at opnå, og det gjorde valget nemmere for mig, siger Kadrii til klubbens hjemmeside.

Kadrii fik sin fodboldopdragelse i B93 og fik siden sit store gennembrud i OB. I 2014 skiftede han til FC København, men opholdet har aldrig udviklet sig efter hensigten.

Den 25-årige spiller blev ramt af en langtidsskade og har siden været langt fra træner Ståle Solbakkens foretrukne opstilling.