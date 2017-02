Holdkammerat bekræfter Messi-historie: Købte naboens hus for at få fred

Lionel Messi var ikke glad for sine højlydte naboer. Foto: LLUIS GENE / Scanpix Denmark

Hvis der er noget den argentinske superstjerne ikke kan lide, så er det højlydte naboer.

FC Barcelona-angriberen Lionel Messi har ingen problemer med at stå over for forsvarsspillere på en fodboldbane.

Hvilket han senest beviste i tirsdagens pokalsemifinale mod Atletico Madrid. Her lagde han indirekte op til Luis Suarez' scoring til 1-0, da Suarez scorede på en ripost fra Messis skud.

Lige så tilpas argentineren føler sig på banen, ligeså ubekvemt kan han dog føle sig uden for. For nogle år siden gik der rygter om, at han havde købt sin nabos hus, fordi han var træt af larmen, der kom derfra. Desuden skulle nabohuset være brugt til at udspionere Messi.

Den historie bliver nu bekræftet af hans nuværende holdkammerat i FC Barcelona Ivan Rakitic.

Episoden skete, dengang Messi flyttede til samme bydel som ham.

- Jeg har ikke nogen problemer med naboerne, men Messi havde, da han købte et hus i Castelldefels. Naboerne var lidt højlydte, så Leo måtte købe deres hus for at få fred, fortæller en grinende Rakitic til det kroatisk medie Novilist.

Skal man tro den kroatiske midtbanespiller, så lever Barcelona-spillerne generelt en rolig tilværelse.

- Jeg var til Luis Suarez' fødselsdag. Man kunne tro, det ville være en stor fest, men det var helt stille og roligt, hvor folk kunne snakke sammen. Neymar, Suarez og Messi er ligesom alle andre, fortæller Rakitic.

Efter en periode med svingende resultater er der også kommet en smule mere ro på FC Barcelonas spil. Klubben er klar til pokalfinalen, og i weekenden slog de Athletic Bilbao med 3-0 i en ligakamp.