Leicester-reserver sikrer tiltrængt pokalsucces

I 114. minut blev kampen afgjort, da Demarai Gray efter en fiks dribletur i feltet sendte bolden ind til 3-1. Foto: Andrew Boyers / Scanpix Denmark

Endnu en skuffelse lurede for Leicester, som dog klarede sig videre i FA Cuppen efter forlænget spilletid.

Efter at have spillet 2-2 i fjerde runde af FA Cuppen måtte Leicester og Derby ud i en omkamp onsdag for at finde en vinder.

Nok en gang var det helt lige efter 90 minutter, denne gang 1-1, men i den forlængede spilletid slog Leicester til og tog sejren på 3-1.

Dermed er det nedrykningstruede mesterhold videre til femte runde af FA Cuppen, hvor man på udebane skal møde Millwall.

Claudio Ranieri havde valgt at spare en masse stamspillere, herunder Kasper Schmeichel, og det var et reservespækket mandskab, der skulle sikre avancementet.

Første halvleg var ikke det store at skrive hjem om, hvor Leicesters reserver i hvert fald ikke overbeviste om, at de er svaret på, hvordan mestrene skal overleve i Premier League.

Til gengæld kom der hurtigt gang i kampen efter pausen, hvor Andy King efter mindre end to minutters spil bragte Leicester i front.

Man kunne forestille sig, at scoringen kunne bringe lidt ro til det kriseramte mandskab, men det blev ikke tilfældet.

Derby begyndte i stedet at blive mere farlige omkring Leicester-feltet, og efter en times spil gik det galt for hjemmeholdet.

Abdoul Razzagui Camara trykkede af fra kanten af feltet, og via en afretning på en Leicester-spiller endte bolden i mål bag en prisgivet Ron-Robert Zieler.

Leicester havde et lille overtag kampen ud, men det forblev 1-1, og så skulle der forlænget spilletid til.

Riyad Mahrez og Islam Slimani var sendt ind for at styrke holdet, men det blev den tredje indskifter, Wilfred Ndidi, der blev helten.

I 95. minut drev han bolden frem og tog chancen lidt uden for feltet. Bolden hamrede ind via den ene stolpe, og så var Leicester på sejrskurs.

I 114. minut blev kampen afgjort, da Demarai Gray efter en fiks dribletur i feltet sendte bolden ind til 3-1.