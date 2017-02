Luis Suarez er ude af pokalfinale efter karantænedom

Barcelonas Luis Suarez. Foto: PAU BARRENA / Scanpix Denmark

Det Spanske Fodboldforbund har valgt at idømme Luis Suarez to spilledages karantæne efter udvisningen tirsdag.

Luis Suarez kommer ikke med i FC Barcelonas pokalfinale mod Alaves.

Det ligger fast, efter at Det Spanske Fodboldforbund torsdag valgte at tildele den farlige angriber to spilledages karantæne.

Luis Suarez modtog to gule kort og blev vist ud, da Barcelona tirsdag gik videre fra semifinalen med en samlet 3-2-sejr over Atlético Madrid.

Barcelona valgte at protestere over det andet gule kort. Her gik Luis Suarez efter dommerens mening for hårdt ind i en nærkamp med armen forrest.

Det Spanske Fodboldforbund så anderledes på sagen. Derfor kommer angriberen fra Uruguay ikke med i pokalfinalen 27. maj mod Alaves.

Når Luis Suarez bliver idømt to spilledages karantæne, skyldes det også hans opførsel efter udvisningen.

- Han var alt for lang tid om at forlade banen, og da han gjorde det, blev han stående i spillertunnelen i stedet for at gå i omklædningsrummet, meddeler Det Spanske Fodboldforbund ifølge AFP.

Uanset Luis Suarez' fravær er FC Barcelona storfavorit til at vinde klubbens tredje spanske pokaltitel på stribe.