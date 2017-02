Randers-spillere ryger i totterne på hinanden: - Vi lever med den slags

En Randers-træning udviklede sig til et slagsmål, men sådan er det, når der er tænding på, lyder det fra direktøren i klubben.

Superligaklubben Randers FC er lige nu på træningslejr i Tyrkiet forud for forårets kampe. Og her er det ikke kun klimaet, der er varmt. I dag gik det til træning også hedt for sig imellem to af klubbens spillere Marvin Pourié og Joni Kauko.

Det fremgår af en video, klubben har lagt på sin facebookside, og som TV 2 SPORT har fået lov til at vise.

Her er en af klubbens målmænd, Hannes Halldorsson, helt udramatisk ved at blive interviewet, men i baggrunden udspiller der sig pludselig en vild scene.

Men det er virkeligheden i en Superligaklub, fortæller Randers FCs administrende direktør, Michael Gravgaard, og derfor deler de videoen.

- Sådan er det nogle gange til en Superliga-træning. Det er jo et sindssygt hårdt miljø med tænding på, og det forventer vi også. Så lever vi med den slags. Og lad os da vise fansene, hvordan det er, siger Michael Gravgaard til TV 2 SPORT.

Direktøren fortæller, at sammenstødet i videoen er et resultat af, at der hersker en stor vindermentalitet på holdet.

Begge spillere havde netop været på det samme tabende hold i en træningsøvelse, og her var den ene utilfreds med den andens indsats.

Det ser lidt voldsomt ud. Kan du godt have to spillere løbende, der går i flæsket på hinanden på den måde?

- Der er jo ikke en af dem, der slår tænderne ud på den anden. Det er et konkurrencepræget miljø, og der skal du ligge på grænsen af maksimal tænding for at kunne vinde, og det er det, der sker her, siger Michael Gravgaard til TV 2 SPORT.

De to involverede spillere er blevet forsonede efter sammenstødet.

- Det er normalt med sådan nogle episoder i fodbold. Pulsen er høj og adrenalinen pumper. Vi overreagerede begge to en smule, men nu er det ude af verden. Den slags sker i de bedste familier, og nu er vi begge to videre og gode venner igen, siger Marvin Pourié til Randers Amtsavis.

