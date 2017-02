Toft er ikke i tvivl: Landstræneren bakker op om udelukkelse

Åge Hareide. Foto: Scanpix

Flemming Toft mener, der ikke er nogen tvivl om, Åge Hareide er på linje med med DBU i udelukkelsen af Spillerforeningen.

DBU's direktør Claus Bretton-Meyer udtalte torsdag til BT, at han er ved at få nok af Spillerforeningen, som har varslet om en stævning af DBU på 2,9 millioner kroner.

Når aftalen mellem de to parter skal genforhandles næste år, vil Claus Bretton-Meyer arbejde på at få fagforeningen ud af lejren.

Intet tyder på, at den her sag er færdig Flemming Toft, fodboldkommentator, TV 2 SPORT

- Jeg har været her (DBU, red.) i tre år, og mønsteret er, at der hele tiden kommer en ny sag. Nu har vi det sådan herinde, at nok er nok. Vi er nødt til at sige, 'prøv at hør her, venner. Nu skal det dreje sig om den vigtige kvalifikation til VM', siger Bretton-Meyer til BT.

Det er endnu et stykke brænde på bålet mellem DBU og Spillerforeningen, der lige nu har nået tårnhøje flammer.

DBU-direktørens besked er, ifølge TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft, en klar besked fra fodboldunionen om, at de ikke vil finde sig i hvad som helst.

Og det finder sted med opbakning fra landstræneren.

- Der er ingen tvivl om, at det her har fuld opbakning fra landstræneren. Og det kan man godt forstå. Han vil have ro, så der igen kan blive koncentration om fodbolden, lyder vurderingen fra Flemming Toft.

Han mener ikke, at denne sag er noget, der pludselig vil blive afsluttet. I stedet for et forlig mellem de to parter forudser han, at sagen om de knap tre millioner kroner, som Spillerforeningen mener, at spillerne er blev snydt for i reklamerettigheder, først vil blive afgjort i den øverst retslige instans.

- Intet tyder på, at den her sag er færdig, da ingen vil give sig. Det kan ende i den højeste juridiske afgørelse.

Forholdet mellem de to parter udviklede sig i sidste måned, da Simon Kjær, William Kvist og Christian Eriksen beskyldte DBU for at give spillerne en ringe forberedelse til kvalifikationskampe på grund af dårlig mad og forplejning.

Konflikten rager dog højere end landsholdsspillerne, mener Flemming Toft. Konflikten er nemlig primært en konflikt mellem Claus Bretton-Meyer og Spillerforeningens talsmand, Mads Øland.

Derfor vil Mads Øland ikke lade Bretton-Meyers udtalelser stå alene.

- Det her bliver ikke lukket ned. Det ligner ikke Mads Øland. For begge parter er gode til at bruge medierne.

TV 2 SPORT forsøger fortsat at få en kommentar fra Spillerforeningen.