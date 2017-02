Uefa vil kræve 16 pladser i udvidet VM-slutrunde

Præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Alexander Ceferin. Foto: MARTIAL TREZZINI / Scanpix Denmark

Når VM i fodbold fra 2026 skal bestå af 48 nationer, skal Europa have mindst 16 VM-billetter, mener Uefa.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) vedtog for nylig, at VM-slutrunden fra og med 2026 kommer til at bestå af 48 nationer i stedet for de nuværende 32 nationer.

Det har åbnet spørgsmålet om, hvordan de 16 ekstra pladser skal fordeles på de forskellige kontinentale fodboldforbund, hvor Europa i forvejen har flest deltagere med 13 VM-pladser.

Men med udvidelsen bør Europa have mindst tre mere, mener præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Alexander Ceferin.

- Vi mener, det er realistisk at bede om 16 pladser, siger Ceferin ifølge ESPN.

Ud over det ønsker den slovenske Uefa-præsident at få indført, at de 16 europæiske nationer placeres i hver sin pulje, når formaet ændres til at være 16 puljer a tre hold i det indledende gruppespil.

Det forventes, at Fifa tager en beslutning om fordelingen af VM-pladser på et møde i Bahrain til maj.

Ved VM i 2014 fordelte VM-pladserne sig således fordelt på kontinenter:

* Europa: 13 pladser

* Sydamerika: 6 pladser

* Nord- og Mellemamerika: 4 pladser

* Afrika: 5 pladser

* Asien: 4 pladser