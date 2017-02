FIFA udnævner Diego Maradona som ambassadør

Diego Maradona og FIFA-præsidenten Gianni Infantino ved FIFA Football Awards 2016 i Zürich. Foto: MICHAEL BUHOLZER / Scanpix Denmark

Den argentinske verdensmester fra 1986 vil arbejde for et transparent og rent FIFA.

Den argentinske fodboldlegende Diego Maradona er blevet tildelt en rolle som ambassadør for det internationale fodboldforbund (FIFA).

Det afslører den 56-årige argentiner på sin Facebook-side.

- Nu er det officielt. Endelig går en af mine livslange drømme i opfyldelse: At kunne arbejde for et rent og transparent FIFA sammen med folk, der virkelig elsker fodbold, lyder det fra Maradona.

Han var hård i kritikken over for den tidligere FIFA-præsident Sepp Blatter, der nu afsoner seks år karantæne fra al fodboldrelateret.

Nu har den nuværende FIFA-præsident, Gianni Infantino, inviteret Maradona ind i FIFA-varmen.

Maradona førte i 1986 Argentina frem til VM-titlen i Mexico. 1987 og 1990 kunne han fejre det italienske mesterskab med Napoli, som han også vandt UEFA Cuppen med i 1989.

Fra 2008 til 2010 var han landstræner for Argentina uden den store succes.