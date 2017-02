Mesterskabet er langt væk for Laudrup

Det kører ikke helt for Mister Foto: ADRIAN DENNIS / Scanpix Denmark

Michael Laudrups klub, Al-Rayyan, er fortsat ni point efter Lekhwiyas tophold, efter at holdene spillede 1-1.

Michael Laudrup får svært ved at vinde mesterskabet med Al-Rayyan i Qatar.

Den danske fodboldtræners klub havde fredag ellers muligheden for at hale ind på topholdet, Lekhwiya, som Michael Laudrup for to år siden førte til ligasejren i Qatar.

Kampen på Al-Rayyans hjemmebane endte 1-1, og dermed er de regerende mestre stadig ni point efter Lekhwiya efter 20 runder.

Lekhwiya har 50 point, mens Al-Rayyan har 41 point på tredjepladsen.

Begge hold mødte frem til fredagens kamp med selvtillid.

Mens Al-Rayyan havde vundet seks ligakampe i træk, havde Lekhwiya slet ikke tabt i de første 19 kampe i sæsonen.

Det blev der ikke ændret på i fredagens kamp.

13 minutter før tid bragte Youssef El Arabi Lekhwiya foran 1-0, men cirka fem minutter senere fik Sergio García udlignet til slutresultatet.

De to hold spillede også uafgjort, da de i november sidste år mødtes på Lekhwiyas hjemmebane.

Ved den lejlighed reddede hjemmeholdet 2-2 med en sen scoring.